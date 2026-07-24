Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье завершают ремонт моста через реку Куду

Там заменили пролетные строения, лестничные сходы и лотки для отвода воды.

Ремонт моста через реку Куда завершается в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области на 65,9-м километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

На мосту заменили пролетные строения, лестничные сходы и лотки для отвода воды. Протяженность мостового перехода составляет 68,14 погонного метров. Специалистам осталось выполнить покраску конструкций.

Ремонт ведется в рамках комплексного обновления дороги на участке с 65,3-го по 72-й километр. Там устранены локальные разрушения покрытия, укреплены откосы, уложен выравнивающий слой. В ближайшее время предстоит укладка верхнего слоя асфальтобетона, ремонт примыканий и обновление автобусной остановки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.