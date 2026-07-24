В Приангарье завершают ремонт моста через реку Куду

Ремонт моста через реку Куда завершается в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области на 65,9-м километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
На мосту заменили пролетные строения, лестничные сходы и лотки для отвода воды. Протяженность мостового перехода составляет 68,14 погонного метров. Специалистам осталось выполнить покраску конструкций.
Ремонт ведется в рамках комплексного обновления дороги на участке с 65,3-го по 72-й километр. Там устранены локальные разрушения покрытия, укреплены откосы, уложен выравнивающий слой. В ближайшее время предстоит укладка верхнего слоя асфальтобетона, ремонт примыканий и обновление автобусной остановки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.