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Власти Черногории сообщили о сроках въезда без виз для россиян

Черногория продлила безвизовый режим для россиян до 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

Граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз сроком на 30 дней до 31 октября включительно. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В дополнении к постановлению кабмина Черногории указано, что россияне и белорусы могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран.

Как писал сайт KP.RU, 16 июля сообщалось, что Подгорица может принять решение о введении визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября этого года. По информации издания «Дан», планы властей Черногории вступить в ЕС в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. При этом первыми потребуют визы от граждан России и Белоруссии, затем должны ввести визовый режим с Турцией, Китаем, Катаром и ОАЭ.

Напомним, ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что страна готовится ужесточить визовый режим для россиян.

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