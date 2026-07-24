Власти Черногории сообщили о сроках въезда без виз для россиян

Как писал сайт KP.RU, 16 июля сообщалось, что Подгорица может принять решение о введении визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября этого года. По информации издания «Дан», планы властей Черногории вступить в ЕС в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. При этом первыми потребуют визы от граждан России и Белоруссии, затем должны ввести визовый режим с Турцией, Китаем, Катаром и ОАЭ.