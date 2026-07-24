Калаусский лесхоз на Ставрополье получил новую спецтехнику

Парк спецтехники Калаусского лесхоза в Ставропольском крае пополнился новым оборудованием, сообщили в правительстве региона. Его приобрели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Среди новинок — трактор, плуг, культиватор, рыхлитель-грядоделатель и почвообрабатывающее орудие. Подчеркивается, что эту технику уже начали применять в работе.
«Зоной ответственности Калаусского лесхоза являются более 6 тысяч гектаров лесов в Александровском, Благодарненском и Новоселицком округах. В питомнике лесхоз выращивает саженцы для будущих посадок в лесном фонде Ставрополья. Обновление парка спецтехники станет надежным подспорьем сотрудникам лесхоза», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.