Гимнастка Прончева умерла в 27 лет после того, как поймала букет на свадьбе

По ее словам, накануне Марина присутствовала на свадьбе, где поймала букет невесты, а уже на следующее утро ей внезапно стало плохо. Прибывшие врачи скорой помощи зафиксировали критически низкий уровень глюкозы в крови и экстренно госпитализировали девушку.