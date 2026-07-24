Гимнастка Прончева умерла в 27 лет после того, как поймала букет на свадьбе

В Ульяновске на 28-м году жизни скончалась мастер спорта России по художественной гимнастике Марина Прончева. О ее смерти сообщила сестра спортсменки Кристина.
По ее словам, накануне Марина присутствовала на свадьбе, где поймала букет невесты, а уже на следующее утро ей внезапно стало плохо. Прибывшие врачи скорой помощи зафиксировали критически низкий уровень глюкозы в крови и экстренно госпитализировали девушку.
Спустя сутки после праздника у спортсменки произошла остановка сердца. Медики провели реанимационные мероприятия, однако через несколько часов наступила повторная клиническая смерть. Спасти Марину Прончеву не удалось.
— Я тебя люблю. Прости за все. Вернуть бы время назад… Ее долгожданный первый пойманный букет и последний, — написала Кристина в соцсетях.
В 2016 году Прончевой было присвоено звание мастера спорта России по художественной гимнастике. Она также становилась бронзовым призером чемпионата России, а в последние годы работала тренером в ульяновском Центре развития спорта и гимнастики «Королевство».
Прощание со спортсменкой состоится 26 июля в Ульяновске.