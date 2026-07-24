В городе Малгобек Ингушетии построят здание для школы искусств

Строительство нового здания детской школы искусств в ходе реализации национального проекта «Семья» ведется в городе Малгобек Республики Ингушетии. Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания площадью более 3 тысяч квадратных метров. Ведутся работы по разработке котлована, завершение запланировано на октябрь 2027 года. После завершения строительства школа получит собственное современное здание — ранее занятия проходили в приспособленном помещении.
Отметим, что сегодня в школе искусств обучаются 399 детей: около 140 осваивают игру на музыкальных инструментах, порядка 250 занимаются хореографией. Развитие инфраструктуры сопровождается укреплением материально-технической базы: для школ искусств и организаций культуры приобретено более 600 музыкальных инструментов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.