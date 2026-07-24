Промышленное производство в Ростовской области сократилось на 3,6%

Мониторинг также показывает, что промышленность Ростовской области демонстрирует более слабую динамику по сравнению со среднероссийской. Если в регионе индекс промышленного производства за пять месяцев составил 96,4%, то в целом по России — 100,4%. Отставание наблюдается и по отдельным секторам. Так, в обрабатывающих производствах индекс составил 96,7% против 100,3% по стране, в добыче полезных ископаемых — 92,3% против 99,8%, в энергетике — 94,7% против 102,4%. При этом в сфере водоснабжения и обращения с отходами Ростовская область, напротив, превысила общероссийский показатель — 104,5% против 97,2%.