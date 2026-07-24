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Теплая дождливая погода ждет нижегородцев в предстоящие выходные

В субботу воздух прогреется до +24, а в воскресенье будет на два градуса теплее.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде в предстоящие выходные будет тепло, при этом ожидаются осадки. Это следует из данных портала Яндекс. Погода.

В субботу, 25 июля, утром ожидается около +21, днём воздух прогреется до +24, а вечером температура снова опустится к утренним значениям. Ночью станет прохладнее — около +18 градусов. В течение всего дня будут идти дожди при переменном ветре, скорость которого составит 2−4 метра в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 745−746 мм ртутного столба.

В воскресенье, 26 июля, потеплеет. Утром прогнозируется около +20 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +26. Вечером температура опустится до +24, а ночью — до +21. Давление составит 738−739 мм ртутного столба, а скорость ветра в течение суток будет неизменной — около трех метров в секунду. Выпадение осадков прогнозируется в утренние и вечерние часы.

Напомним, что МЧС предупредило о сильных дождях и ливнях в Нижегородской области 24 июля.

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