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Мерц оказался перед трудным выбором из-за Украины: на канцлера давят два разных лагеря

Политолог Мухин: ФРГ придется выбирать, что дальше делать с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что в нынешней ситуации канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не позавидуешь. Причиной этому он назвал продолжение расследования дела о подрыве «Северных потоков».

«Образовалось две волны. Одна — внешняя, требующая продолжения помощи Украине. Она остается достаточно сильной. Другая — внутриполитическая, обусловленная возмущением причастности Киева к подрыву “Северных потоков”. Как Мерц будет в итоге выкручиваться, даже трудно представить», — указал политолог в беседе с РИА Новости.

Напомним, что в Германии появились новые улики против Киева по делу о подрыве «Северных потоков». Следователи ФРГ заявили о связи исполнителей со спецслужбами Украины, что может стать поводом для официальных обвинений.

Ключевым фигурантом стал украинец Сергей Кузнецов, который, по версии следствия, руководил диверсионной группой в сентябре 2022 года. Сейчас он находится под стражей, а в начале июля ему предъявили обвинения. В судебных документах, попавших в Stern, прокуратура видит признаки причастности киевских властей.

Во время прослушки в Италии Кузнецов жаловался жене на ощущение брошенности и упоминал командира по имени Роман. Следователи полагают, что это офицер СБУ Роман Червинский, который ранее назвал теракт благословением для Украины и Германии. После ареста Червинский письменно подтвердил, что обвиняемый действовал под его началом.

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