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Главные новости за неделю 20 — 24 июля 2026 года

Дайджест главных новостей 20 — 24 июля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Армия России нанесла удар по выставке БПЛА под Киевом

Источник: РИА "Новости"

Российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация дронов украинского и иностранного производства, используемых для ударов по российской инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны.

Рубио заявил о необходимости «новых идей» для мира на Украине

Источник: РИА "Новости"

По итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона намерена искать новые предложения для урегулирования украинского кризиса.

ВСУ атаковали несколько складов Wildberries

Источник: РИА "Новости"

С 18 по 24 июля атакам подверглись семь объектов Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Крыму.

Бернэм вступил в должность премьера Великобритании

Источник: Reuters

Король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. На освободившуюся должность монарх назначил нового лидера лейбористов Энди Бернема и поручил ему сформировать кабинет министров.

ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

Источник: Reuters

Евросоюз ввел санкции против 170 организаций и 48 физлиц из России. Под ограничения также попали 94 банка и крупные финансовые учреждения. Продлен до 15 июля 2027 года «потолок цен» на российскую нефть в $44,1 за баррель.

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Источник: РИА "Новости"

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых.

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