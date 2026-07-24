Главные новости за неделю 20 — 24 июля 2026 года

Армия России нанесла удар по выставке БПЛА под Киевом
Российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация дронов украинского и иностранного производства, используемых для ударов по российской инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны.
Рубио заявил о необходимости «новых идей» для мира на Украине
По итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона намерена искать новые предложения для урегулирования украинского кризиса.
ВСУ атаковали несколько складов Wildberries
С 18 по 24 июля атакам подверглись семь объектов Wildberries в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Крыму.
Бернэм вступил в должность премьера Великобритании
Король Великобритании Карл III официально принял отставку премьер-министра Кира Стармера. На освободившуюся должность монарх назначил нового лидера лейбористов Энди Бернема и поручил ему сформировать кабинет министров.
ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз ввел санкции против 170 организаций и 48 физлиц из России. Под ограничения также попали 94 банка и крупные финансовые учреждения. Продлен до 15 июля 2027 года «потолок цен» на российскую нефть в $44,1 за баррель.
Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых.