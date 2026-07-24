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В норматив биржевых продаж бензина могут зачесть прямые поставки

Правительство обсуждает возможность включения адресных сделок нефтяных компаний в нормативы их обязательных продаж бензина на Петербургской бирже. По словам источников «Ъ», поручение рассмотреть такую инициативу получили Минэнерго и ФАС. Сейчас в норматив, временно сниженный до 10% от производства, засчитываются сделки, совершенные на открытых и конкурентных торгах. В случае утверждения меры вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) смогут выполнять требования регуляторов за счет прямых поставок потребителям.

Правительство обсуждает возможность включения адресных сделок нефтяных компаний в нормативы их обязательных продаж бензина на Петербургской бирже. По словам источников «Ъ», поручение рассмотреть такую инициативу получили Минэнерго и ФАС. Сейчас в норматив, временно сниженный до 10% от производства, засчитываются сделки, совершенные на открытых и конкурентных торгах. В случае утверждения меры вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) смогут выполнять требования регуляторов за счет прямых поставок потребителям.

Кроме того, по данным «Ъ», нефтекомпании предложили регуляторам снизить норматив биржевых продаж бензина с 10% до 2%. Крупных потребителей биржевых объемов в таком случае могут распределить между поставками ВИНК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Адресный разлив».