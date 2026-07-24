В норматив биржевых продаж бензина могут зачесть прямые поставки

Правительство обсуждает возможность включения адресных сделок нефтяных компаний в нормативы их обязательных продаж бензина на Петербургской бирже. По словам источников «Ъ», поручение рассмотреть такую инициативу получили Минэнерго и ФАС. Сейчас в норматив, временно сниженный до 10% от производства, засчитываются сделки, совершенные на открытых и конкурентных торгах. В случае утверждения меры вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) смогут выполнять требования регуляторов за счет прямых поставок потребителям.