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Прокурор потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек из-за нарушения

Гособвинение просит суд отправить Лерчек под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура запросила суд в Москве ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которую обвиняют в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, такая просьба гособвинения связана с тем, что Лерчек нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По словам собеседника издания, изъятый ранее у длогера загранпаспорт находится у нее на руках, что может дать возможность женщине скрыться от суда и следствия за границей.

В публикации отмечалось, что дата заседания суда по изменению меры пресечения Чекалиной будет назначена позднее.

Как писал сайт KP.RU, 13 июля Гагаринский суд Москвы суд обсудил вопрос о возможном изменении места жительства блогера в закрытом формате, без участия представителей СМИ.

Напомним, рассмотрение дела Лерчек о незаконных валютных операциях было приостановлено из-за диагностированного у нее онкологического заболевания.

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