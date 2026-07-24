Прокурор потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек из-за нарушения

Прокуратура запросила суд в Москве ужесточить меру пресечения и возобновить судебный процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которую обвиняют в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
По данным агентства, такая просьба гособвинения связана с тем, что Лерчек нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По словам собеседника издания, изъятый ранее у длогера загранпаспорт находится у нее на руках, что может дать возможность женщине скрыться от суда и следствия за границей.
В публикации отмечалось, что дата заседания суда по изменению меры пресечения Чекалиной будет назначена позднее.
Как писал сайт KP.RU, 13 июля Гагаринский суд Москвы суд обсудил вопрос о возможном изменении места жительства блогера в закрытом формате, без участия представителей СМИ.
Напомним, рассмотрение дела Лерчек о незаконных валютных операциях было приостановлено из-за диагностированного у нее онкологического заболевания.