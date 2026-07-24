Россияне в августе смогут увидеть самые высокие на планете серебристые облака

Эксперты из Института космических исследований РАН поставили перед собой амбициозную задачу: первыми в мире получить изображение солнечной короны с помощью наноспутника. Глава проекта Сергей Богачев рассказал, что эта задача находится «на грани реализуемости», но коллектив полон решимости ее выполнить.