Россияне в августе смогут увидеть самые высокие на планете серебристые облака

В августе жители России смогут наблюдать серебристые, или ночные светящиеся, облака. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Там добавили, что лучшее время для наблюдений — поздний вечер или раннее утро. Сезон появления серебристых облаков традиционно начинается в июне и продолжается в течение лета.
— Высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт сохраняется в течение всего августа, — сообщили работники планетария в беседе с ТАСС.
Серебристые облака считаются самыми высокими и одними из самых разреженных в атмосфере Земли. Благодаря своей прозрачности они не скрывают звезды и выглядят светящимися на фоне сумеречного неба.
По словам специалистов, эти атмосферные образования служат важным источником информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.
Эксперты из Института космических исследований РАН поставили перед собой амбициозную задачу: первыми в мире получить изображение солнечной короны с помощью наноспутника. Глава проекта Сергей Богачев рассказал, что эта задача находится «на грани реализуемости», но коллектив полон решимости ее выполнить.