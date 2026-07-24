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Россияне в августе смогут увидеть самые высокие на планете серебристые облака

В августе жители России смогут наблюдать серебристые, или ночные светящиеся, облака. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

В августе жители России смогут наблюдать серебристые, или ночные светящиеся, облака. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Там добавили, что лучшее время для наблюдений — поздний вечер или раннее утро. Сезон появления серебристых облаков традиционно начинается в июне и продолжается в течение лета.

— Высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт сохраняется в течение всего августа, — сообщили работники планетария в беседе с ТАСС.

Серебристые облака считаются самыми высокими и одними из самых разреженных в атмосфере Земли. Благодаря своей прозрачности они не скрывают звезды и выглядят светящимися на фоне сумеречного неба.

По словам специалистов, эти атмосферные образования служат важным источником информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы.

Эксперты из Института космических исследований РАН поставили перед собой амбициозную задачу: первыми в мире получить изображение солнечной короны с помощью наноспутника. Глава проекта Сергей Богачев рассказал, что эта задача находится «на грани реализуемости», но коллектив полон решимости ее выполнить.