Строительный комплекс Ростовской области снизил объем выполненных работ до 109,8 млрд рублей

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области, по итогам января—мая 2026 года составил 109,8 млрд руб., что ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».