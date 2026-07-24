ВТБ повысил ставки по депозитам для бизнеса

Банк ВТБ объявил о введении надбавки 1 п.п. к типовым ставкам по депозитам и неснижаемым остаткам для бизнеса. Условие распространяется на новых клиентов из сегмента среднего и малого бизнеса. Повышенная ставка действует при первом размещении средств в течение 30 дней после открытия расчетного счета. Ограничения по срокам и суммам сделок отсутствуют. Для последующих размещений от 10 млн руб. в первый месяц предусмотрены дополнительные надбавки до 0,6%. В банке отмечают рост спроса на депозитные продукты среди предпринимателей. Как отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких ставок делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. За первое полугодие текущего года предприниматели совершили около 7 млн депозитных сделок. Это на 20% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Общий доход клиентов составил 220 млрд руб.