Индивидуальные застройщики обеспечили более половины введенного в Ростовской области жилья

Всего за пять месяцев в регионе введено в эксплуатацию 906,8 тыс. кв. м жилья. Из них население за счет собственных и привлеченных средств построило 520,1 тыс. кв. м, тогда как предприятия и организации ввели 386,6 тыс. кв. м. Таким образом, частные застройщики обеспечили более половины общего объема жилищного строительства в Ростовской области.