Зеленский нервно засмеялся после вопроса об употреблении кокаина с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский нервно засмеялся после того, как блогерша Лора Лумер задала вопрос, употреблял ли он кокаин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
По словам украинского лидера, он никогда этого не делал.
— Конечно, никогда, конечно, нет, — сказал он в интервью, опубликованном в социальной сети X.
Ранее бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призналась, что Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», он был полон энергии. Однако она добавила, что никогда не видела, как он употребляет наркотики.
В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо также прокомментировал слухи о наркотической зависимости Владимира Зеленского. Политик считает, что подозрения в адрес главы государства возникли не на пустом месте. По его словам, в СМИ действует принцип «дыма без огня не бывает».
До этого во время видеообращения из носа Зеленского вылетел странный белый шарик. После этого политик шмыгнул носом и сделал вид, что ничего не произошло.