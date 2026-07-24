Зеленский нервно засмеялся после вопроса об употреблении кокаина с Макроном

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону призналась, что Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», он был полон энергии. Однако она добавила, что никогда не видела, как он употребляет наркотики.