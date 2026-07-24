Главные новости за 24 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Арбитражный суд Воронежской области по иску администрации Боброва вынес решение о взыскании упущенной выгоды от неуплаченного земельного налога в размере 9,7 млн руб. солидарно с крупного чешского производителя сельхозтехники Agrostroj Pelhrimov (АО «Агрострой Пелхржимов») и учрежденного им в Бобровском районе ООО «Агрострой Рус». Чешская фирма планировала построить в регионе завод по производству изделий машиностроения, а также лакировке и сборке сельхозтехники и коммерческих транспортных средств, но инвестпроект был свернут.