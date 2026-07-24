Страшнее вымысла: топ-7 кинопроектов о маньяках, основанных на реальных событиях

Прототипом главного злодея стал Владимир Ионесян. Свое прозвище «Мосгаз» он получил за излюбленный способ проникать в квартиры: маньяк представлялся работником газовой службы, после чего доверчивые граждане сами впускали его в дом. Сюжет сериала начинается с убийства 12-летнего мальчика, который услышал слово «Мосгаз» и впустил «техника-смотрителя» в свою квартиру. Вскоре следуют еще два убийства — пенсионерки и ее дочери. Полковник МУРа Иван Черкасов (Андрей Смоляков) берется за расследование, хотя до этого московская милиция не имела никакого опыта в раскрытии серийных преступлений.