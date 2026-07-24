Жил такой парень: как Василий Шукшин разрешил актерам самим придумывать реплики своим героям

Шукшин загорелся и написал для своего героя два эпизода. Но когда дошло до съемок «Венского леса», Василий Макарович оказался с другой киногруппой на другом конце страны. Григорьевы не обиделись — понимали, что ему нельзя упускать предложений, ему надо зарабатывать на собственный угол. Они переписали эпизоды и задействовали в них другого актера. Сценарные наброски Василия Макаровича почти сорок лет оставались никому не известны, их впервые опубликовали в 1999 году, накануне его 70-летия — Григорьевы, перебирая коробку со старыми фото, случайно обнаружили эту тетрадь.