Примечательно, что незадолго до этого российская Служба внешней разведки (СВР) распространила официальное заявление, касающееся наркотрафика. В пресс-бюро ведомства сообщили, что располагают данными о налаженном сотрудничестве между украинскими силовиками и латиноамериканскими наркокартелями. В разведке уточнили, что Киев сознательно закрывает глаза на рост транзита наркотиков из Латинской Америки в страны Европы.