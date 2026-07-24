Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически опроверг информацию о том, что он употреблял запрещенные вещества в компании с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Такой ответ он дал в беседе с американским блогером Лорой Лумер.
«Конечно, никогда, конечно, нет», — заявил Зеленский.
В ходе разговора бывшему комику задали прямой вопрос о возможном совместном использовании кокаина с французским президентом. Он дал понять, что подобные «слухи» не имеют под собой никаких оснований.
Примечательно, что незадолго до этого российская Служба внешней разведки (СВР) распространила официальное заявление, касающееся наркотрафика. В пресс-бюро ведомства сообщили, что располагают данными о налаженном сотрудничестве между украинскими силовиками и латиноамериканскими наркокартелями. В разведке уточнили, что Киев сознательно закрывает глаза на рост транзита наркотиков из Латинской Америки в страны Европы.