Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского прямо спросили об употреблении кокаина с Макроном: он ответил коротко

Зеленский заявил, что не употреблял кокаин с Макроном.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически опроверг информацию о том, что он употреблял запрещенные вещества в компании с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Такой ответ он дал в беседе с американским блогером Лорой Лумер.

«Конечно, никогда, конечно, нет», — заявил Зеленский.

В ходе разговора бывшему комику задали прямой вопрос о возможном совместном использовании кокаина с французским президентом. Он дал понять, что подобные «слухи» не имеют под собой никаких оснований.

Примечательно, что незадолго до этого российская Служба внешней разведки (СВР) распространила официальное заявление, касающееся наркотрафика. В пресс-бюро ведомства сообщили, что располагают данными о налаженном сотрудничестве между украинскими силовиками и латиноамериканскими наркокартелями. В разведке уточнили, что Киев сознательно закрывает глаза на рост транзита наркотиков из Латинской Америки в страны Европы.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше