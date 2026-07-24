Воронежцев предупредили о грозах с ливнями 25 июля

Воронежская область продолжает находиться в зоне желтой опасности. Жителей региона синоптики предупреждают о непогоде 25 июля сразу по нескольким метеокритериям.
По данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, в субботу до шести утра в регионе местами ожидается туман. А до 18 часов вечера — гроза и ливни.
Погоду в Воронежской области в течение нескольких дней будет определять циклон. 25 июля ожидается северный ветер и до +25 градусов в областном центре и до +28 — в районах.
В воскресенье, 26 июля, кратковременные дожди и местами грозы. В Воронеже — до +23, а по региону — до +28 градусов.
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