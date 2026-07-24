Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о грозах с ливнями 25 июля

Регион пока не выходит из зоны желтой опасности.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область продолжает находиться в зоне желтой опасности. Жителей региона синоптики предупреждают о непогоде 25 июля сразу по нескольким метеокритериям.

По данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, в субботу до шести утра в регионе местами ожидается туман. А до 18 часов вечера — гроза и ливни.

Погоду в Воронежской области в течение нескольких дней будет определять циклон. 25 июля ожидается северный ветер и до +25 градусов в областном центре и до +28 — в районах.

В воскресенье, 26 июля, кратковременные дожди и местами грозы. В Воронеже — до +23, а по региону — до +28 градусов.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше