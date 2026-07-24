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Калининградский бизнес-омбудсмен рассказал о сбоях «Платона», из-за которых перевозчикам выписывают штрафы

Одной из компаний пришлось месяцами добиваться возврата денег.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области перевозчики могут получать штрафы из-за некорректной работы системы «Платон», а после отмены постановлений возврат средств затягивается на месяцы. Об этом бизнес-омбудсмен региона Олеся Белая рассказала в своём телеграм-канале в пятницу, 24 июля.

По данным правозащитницы, с такой проблемой столкнулась местная компания, занимающаяся грузоперевозками. Из-за сбоя ей выписали несколько штрафов, которые позднее отменили, однако уплаченные суммы предпринимателю долго не возвращали.

«После обращения мы провели комплексную правовую оценку ситуации и организовали конструктивное взаимодействие с межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по ЦФО. Благодаря слаженной работе удалось добиться возврата ранее уплаченных средств по 18 постановлениям», — отметила Белая.

Бизнес-омбудсмен также добавила, что после направления заявлений в Федеральное казначейство деньги должны поступить на счёт компании в течение трёх рабочих дней. Перевозчику также объяснили, как потребовать компенсацию за убытки из-за затянувшегося ожидания.

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