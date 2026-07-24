«В тишине Богом зданных пещер»: Военные священники помолились у гроба псковских старцев

В конце июня патриарх Кирилл обратился к духовенству России и Беларуси с призывом усилить работу по укреплению православной веры в народе «во имя защиты Отечества» и духовной крепости нации. Он заявил, что от степени веры и моральных ориентиров молодёжи напрямую зависит дальнейшее развитие и будущее государства. По его словам, деятельность священнослужителей должна быть направлена на упрочение этих духовных основ.