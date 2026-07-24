В Мурманске завершаются дорожные работы на трех участках

Также на проезде Ледокольном завершены работы по выравнивающему слою и ремонту колодцев, ведется устройство щебеночного основания тротуаров и верхнего слоя съездов. Проезд связывает жилую застройку с центральной магистралью. Отметим, что всего в 2026 году в Мурманске по нацпроекту обновят 38 объектов улично-дорожной сети.