В Мурманске завершаются дорожные работы на трех участках

Дорожные работы в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершаются в Мурманске. На трех объектах специалисты выходят на финишную прямую, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
На улице Павлика Морозова готовность объекта превышает 95%: выполнен верхний слой асфальтобетонного покрытия и асфальтирование съездов. Там расположены школа № 26, детский сад № 57, Мурманский многопрофильный центр имени Н. И. Пирогова и областная детская больница.
На проезде от дома № 14, корп. 1 по улице Алексея Хлобыстова до улицы Адмирала Лобова выполнен выравнивающий слой асфальта на проезжей части, продолжаются работы по асфальтированию тротуаров. Проезд обеспечивает подъезд к жилым домам и социальным объектам.
Также на проезде Ледокольном завершены работы по выравнивающему слою и ремонту колодцев, ведется устройство щебеночного основания тротуаров и верхнего слоя съездов. Проезд связывает жилую застройку с центральной магистралью. Отметим, что всего в 2026 году в Мурманске по нацпроекту обновят 38 объектов улично-дорожной сети.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.