Продукцию 20 компаний Подмосковья представили в Беларуси

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в миссии участвовали 20 компаний, для которых организованы переговоры с белорусскими предприятиями и закупщиками. Для каждой из них было подготовлено от пяти до десяти индивидуальных встреч с партнерами. Переговоры проходили с компаниями из сфер косметики, товаров для здоровья и пищевой продукции. Также были запланированы встречи представителей промышленного, химического и ИТ-секторов.