Продукцию 20 компаний Подмосковья представили в Беларуси

Делегация предприятий Московской области провела двухдневную бизнес-миссию в Республике Беларусь для развития торгово-экономического сотрудничества, что соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области в миссии участвовали 20 компаний, для которых организованы переговоры с белорусскими предприятиями и закупщиками. Для каждой из них было подготовлено от пяти до десяти индивидуальных встреч с партнерами. Переговоры проходили с компаниями из сфер косметики, товаров для здоровья и пищевой продукции. Также были запланированы встречи представителей промышленного, химического и ИТ-секторов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.