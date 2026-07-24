Минздрав расширит доступность лекарств, продающихся по электронным рецептам

Сейчас в аптеках можно приобрести препараты при предъявлении электронного рецепта только на территории региона, где документ оформлялся. Теперь можно будет предъявлять такие рецепты и в регионах, участвующих в пилотном проекте — их список Минздрав определит позже. Эта возможность заложена в проекте постановления правительства, который разработало министерство.