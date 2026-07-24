Семь южноуральцев представят регион на чемпионате «Абилимпикс»

Семь жителей Челябинской области войдут в состав делегации для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в 2026 году, сообщили в Министерстве образования и науки Челябинской области. Чемпионат соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр». В состав делегации Челябинской области вошли семь участников.
В категории «школьник» выступят Денис Самков («Инженерный дизайн САПР», школа № 38, Челябинск), Шодиева Хасанбаева («Швея», школа № 39, Челябинск), Евгений Матвеев («Мастер по обработке цифровой информации», школа-интернат № 11, Челябинск) и Арина Пчелина («Лабораторный и химический анализ», Озерск). В категории «студент» — Диана Магафурова («Мастер по обработке цифровой информации», Челябинский педагогический колледж № 1) и Егор Донбаев («Администрирование баз данных», МГТУ им. Г. И. Носова). В категории «специалист» выступит Егор Хричиков («Ювелирное дело», выпускник Челябинского промышленно-гуманитарного техникума).
Отметим, что в региональном этапе участвовали более 35 тысяч человек из всех регионов России, соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.