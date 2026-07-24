Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге автоинспекторы наказали ночных гонщиков после жалоб местных жителей

Автоинспекторы пресекли 184 нарушения на дорогах Таганрога после массовых жалоб.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге сотрудники полиции пресекли массовые дорожные нарушения после жалоб жителей на ночных гонщиков. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Сотрудники Госавтоинспекции и наряды ДПС провели дополнительные рейды. С момента обращения жителей пресечено 184 нарушения, в том числе 11 совершили водители мототранспорта, — отметил глава региона.

Во время проверок инспекторы выявили два случая управления мототехникой подростками. Полицейские составили административные протоколы и провели профилактические беседы с родителями несовершеннолетних нарушителей порядка.

Ранее горожане пожаловались властям на громкую музыку и рев моторов в ночное время. Теперь проверки на улицах жилых районов будут проходить на регулярной основе.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше