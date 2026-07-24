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В Уфе прошло первенство России по плаванию среди юношей и девушек

В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 65 регионов.

Первенство России по плаванию среди юношей и девушек 14−15 лет прошло в Уфе в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в аппарате Правительства Республики Башкортостан.

Соревнования проводились на базе Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В них приняли участие более 1000 пловцов из 65 регионов России.

Сборная Республики Башкортостан показала достойный результат. Спортсменка Виктория Ширяева завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом, выйдя в финальные заплывы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.