В Нижегородской области построят производство трубопроводных систем

Предприятие будет выпускать трубопроводные системы и комплектующие для атомной промышленности, ТЭК и нефтегазового сектора. Ожидается, что завод будет производить около 3500 тонн продукции в год. Налоговые поступления за 10 лет превысят 2 миллиарда рублей, будет создано почти 800 рабочих мест.