В Нижегородской области построят производство трубопроводных систем

Строительство производства ООО «НПП “Современные трубопроводные системы” началось в особой экономической зоне “Кулибин” в Дзержинске Нижегородской области, что соответствует целям национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Предприятие будет выпускать трубопроводные системы и комплектующие для атомной промышленности, ТЭК и нефтегазового сектора. Ожидается, что завод будет производить около 3500 тонн продукции в год. Налоговые поступления за 10 лет превысят 2 миллиарда рублей, будет создано почти 800 рабочих мест.
«Это яркий пример того, как молодая, энергичная компания способна в кратчайшие сроки добиться отличных производственных показателей и приступить к реализации инвестпроектов федерального масштаба общей стоимостью более 9 миллиардов рублей с учетом всех этапов, включая совместный проект с “Атоммашдеталь”, также резидента ОЭЗ, и операционные расходы», — отметил губернатор Глеб Никитин.
Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Продукция предприятия уже используется на АЭС в России, Турции, Индии, Бангладеш и Казахстане.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.