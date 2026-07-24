Axios: США и Британия обсудят создание коалиции по Ормузскому проливу

На следующей неделе в Лондоне пройдут встречи высокого уровня между Соединенными Штатами и Британией. Главной темой переговоров станет формирование международной коалиции для охраны судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на европейских дипломатов.
По данным издания, на эти встречи могут прибыть министры обороны, а также высшие военные чины из западных стран и государств Ближнего Востока. Американскую сторону на переговорах представят глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. В публикации портала уточняется, что Вашингтон рассчитывает на присутствие именно этих руководителей.
В администрации США надеются, что их союзники направят в этот регион противоминные корабли, военно-морские силы и беспилотные летательные аппараты.
Тем временем в Тегеране заявляют, что не откроют судоходство по Ормузскому проливу до тех пор, пока американские военные не прекратят наносить удары по иранской территории.