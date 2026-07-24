Axios: США и Британия обсудят создание коалиции по Ормузскому проливу

По данным издания, на эти встречи могут прибыть министры обороны, а также высшие военные чины из западных стран и государств Ближнего Востока. Американскую сторону на переговорах представят глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. В публикации портала уточняется, что Вашингтон рассчитывает на присутствие именно этих руководителей.