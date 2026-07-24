Юлия Высоцкая потеряла почти 30 миллионов рублей на кулинарном бизнесе

Кулинарный проект актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой «Едимдома. Ру» потерпел убытки в размере 28,9 миллиона рублей в 2025 году. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщило издание «КП» со ссылкой на сервис Rusprofile.
По информации журналистов, выручка бизнеса упала вдвое — с 103,7 до 53,2 миллиона рублей.
— По чистой прибыли 2025 год стал третьим убыточным годом для компании наравне с 2022 и 2023 годом — убыток составил 28,9 млн рублей (в 2024 году компания на короткое время избавилась от убытков и вышла в плюс), — говорится в материале.
Программа «Едим дома» и ее ведущая Юлия Высоцкая обрели вторую волну популярности пару лет назад, когда в интернете начали активно обсуждать откровенно странные рецепты блюд: например горелые помидоры и сырой шашлык, суп из раков с панцирями в блендере. Но, наверное, самым запоминающимся провалом Высоцкой стали горелые сырники. Позже артистка встала на защиту этого блюда и заявила, что такие сырники — самые вкусные на свете. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».