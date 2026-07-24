Юлия Высоцкая потеряла почти 30 миллионов рублей на кулинарном бизнесе

Программа «Едим дома» и ее ведущая Юлия Высоцкая обрели вторую волну популярности пару лет назад, когда в интернете начали активно обсуждать откровенно странные рецепты блюд: например горелые помидоры и сырой шашлык, суп из раков с панцирями в блендере. Но, наверное, самым запоминающимся провалом Высоцкой стали горелые сырники. Позже артистка встала на защиту этого блюда и заявила, что такие сырники — самые вкусные на свете. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».