Движение на Зеленском съезде частично ограничат 25 и 26 июля

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода, ограничения будут действовать 25 и 26 июля с 9:00 до 18:00. В указанные часы будет перекрыта одна полоса движения на подъём к площади Минина и Пожарского. При этом движение транспорта в направлении с площади Минина и Пожарского сохранится.