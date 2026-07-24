Движение на Зеленском съезде частично ограничат 25 и 26 июля

В Нижнем Новгороде временно введут частичное ограничение движения транспорта на Зеленском съезде. Это связано с проведением плановых работ по укреплению склона.
Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода, ограничения будут действовать 25 и 26 июля с 9:00 до 18:00. В указанные часы будет перекрыта одна полоса движения на подъём к площади Минина и Пожарского. При этом движение транспорта в направлении с площади Минина и Пожарского сохранится.
В администрации уточнили, что сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. В случае изменений дополнительная информация будет опубликована отдельно.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать маршрут.
Оползень на Зеленском съезде сошел 27 марта 2026 года. Специалисты объяснили это активным снеготаянием: в этом году норма осадков превышена в несколько раз.
Напомним, что у нас есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором мы оперативно сообщаем обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в поселке Новинки под Нижним Новгородом ввели режим повышенной готовности из‑за оползня.