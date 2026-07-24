В Калининградской области ищут пропавшего в среду подростка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Полиция ищет 14-летнего подростка, который в среду ушел из квартиры в городе Правдинск Калининградской области, сообщило региональное управление МВД.
«Отделением полиции по Правдинскому муниципальному округу разыскивается (мальчик — ред.) 2012 года рождения, который 22 июля в период времени с 5.00 до 16.00 (с 6.00 до 17.00 мск — ред.) ушел из квартиры, расположенной на улице 28-й Армии. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Отмечается, что пропавший 14-летний подросток крупного телосложения, у него русые волосы средней длины, рост — 165 сантиметров.
Мальчик косит на правый глаз, привели в УМВД особую примету.