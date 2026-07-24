Южноуральцы взяли 72 награды на этапе чемпионата «Профессионалы»

Сборная Челябинской области успешно завершила участие в итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата «Профессионалы», который проходит в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Челябинской области.
82 участника основной возрастной категории и 32 юниора состязались в 114 компетенциях. По итогам южноуральцы завоевали 72 награды: 9 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых медалей и 45 медальонов за профессионализм.
Золото в компетенции «Веб-технологии» завоевал студент Челябинского радиотехнического техникума Алексей Грунин (педагог — Алексей Еремин). Левон Мкртчан (эксперт-наставник участника — Егор Иванов) занял третье место в компетенции «Нейросети и большие данные». В ноябре в Санкт-Петербурге сборную Челябинской области представят Денис Косенков, Карина Шакирова, Владислав Шишков, Виктор Евченко и Артем Костин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.