Уровень достижения показателей нацпроекта по биоэкономике составляет 100%

Уровень достижения показателей национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» в первом полугодии 2026 года составил 100%. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания, которое провел первый вице-премьер Денис Мартуров.
Показатели достигаются без отклонений: объем производства продукции предприятиями биоэкономики в сравнении с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 3,2%, объем экспорта продуктов биоэкономики — на 3,4%.
Одновременно продолжается доработка стратегии развития биоэкономики в РФ на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. В настоящий момент стратегия находится на финальной стадии согласования с Минсельхозом России.
Нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, ветеринарии, экологии, медицине и энергетике. Цель нацпроекта к 2030 году — увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.