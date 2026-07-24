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Уровень достижения показателей нацпроекта по биоэкономике составляет 100%

Объем экспорта продуктов отрасли в первом полугодии вырос на 3,4%

Источник: Национальные проекты России

Уровень достижения показателей национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» в первом полугодии 2026 года составил 100%. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания, которое провел первый вице-премьер Денис Мартуров.

Показатели достигаются без отклонений: объем производства продукции предприятиями биоэкономики в сравнении с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 3,2%, объем экспорта продуктов биоэкономики — на 3,4%.

Одновременно продолжается доработка стратегии развития биоэкономики в РФ на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. В настоящий момент стратегия находится на финальной стадии согласования с Минсельхозом России.

Нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, ветеринарии, экологии, медицине и энергетике. Цель нацпроекта к 2030 году — увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.