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Трое рабочих насмерть отравились угарным газом в канализации в Щелково

Трое рабочих погибли в канализационно-насосной станции в Щелково, следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: РБК

Трое рабочих погибли в канализационно-насосной станции в Щелково, следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Подмосковью.

Инцидент произошел 24 июля. По данным следствия, рабочие спустились в камеру канализационно-насосной станции Назамиха во время проведения ремонтных работ. Там они отравились угарным газом, в результате чего скончались.

Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса).

«Следователем с участием криминалиста, проводится осмотр места, в ходе которого производятся заборы воздуха, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз», — уточнили в публикации СК.

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