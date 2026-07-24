Politico: семь стран ЕС пожаловались на падение турпотока из-за идей о российской угрозе

Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое сокращение турпотока в приграничных регионах. По мнению властей этих стран, туристическая отрасль страдает из-за заявлений политиков о «российской угрозе». Об ограничениях в ЕС и о том, какие направления выбирают россияне — в материале «Газеты.Ru».