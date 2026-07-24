Россиянам разрешили въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Как отметил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, Черногория остается нишевым направлением для российского туррынка из-за отсутствия прямого авиасообщения. По этой причине ажиотажного спроса на данном направлении не прогнозируется. Вместе с тем в текущем сезоне интерес сохраняется на стабильном уровне, а бронирования продолжаются.