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Россиянам разрешили въезжать в Черногорию без виз до 31 октября

Правительство Черногории разрешило гражданам России безвизовый въезд в республику до конца октября текущего года.

Источник: Magnific

«Граждане Белоруссии и России могут до 31 октября 2026 года, согласно заключенным международным договорам о взаимных поездках граждан, въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран», — сообщила пресс-служба кабинета министров.

В сообщении не уточняется, каким будет порядок въезда после 31 октября.

Как отметил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, Черногория остается нишевым направлением для российского туррынка из-за отсутствия прямого авиасообщения. По этой причине ажиотажного спроса на данном направлении не прогнозируется. Вместе с тем в текущем сезоне интерес сохраняется на стабильном уровне, а бронирования продолжаются.

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