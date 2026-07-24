Тайсон Фьюри победил в бою, который никто не показал

Вопрос теперь в том, что будет дальше. Встреча Фьюри и Ваха вообще-то рассматривалась лишь как шаг к куда более масштабному шоу. Фьюри пытаются свести с Энтони Джошуа. Оба британца были сброшены с вершины супертяжелого веса, после того как в нем появился украинец Александр Усик. И Фьюри, и Джошуа он побил по два раза. Но недавно Усик сложил все чемпионские пояса и де-факто идет к завершению карьеры. В такой ситуации и у Фьюри, и у Джошуа появляются шансы на возвращение. 25 июля Джошуа в Джидде будет драться с албанцем Кристианом Пренгой. Тоже довольно странный бой. Также не более чем разминка перед встречей с Фьюри. Как сообщает Daily Mail, Фьюри прямо с арены отправился в аэропорт, где его ждал самолет, предоставленный организаторами боя Джошуа. Они хотели бы, чтобы после боя в Джидде оба британца лично объявили о том, что их очная встреча, которую не удавалось организовать много лет (предполагается, что матч пройдет на Wembley), наконец-то случится.