Аналитики оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 14%

Решение Банка России снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых существенно не повлияет на цены и потребительский спрос, однако дальнейшая политика ЦБ будет зависеть от проинфляционных рисков, считают опрошенные Радио РБК участники рынка.
Управляющий компанией «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов отмечает, что сейчас главная задача регулятора — не допустить раскручивания инфляции в 2027 году, поскольку сейчас до конца 2026 года ставка ЦБ вряд ли сможет повлиять на инфляцию.
«Пока не видно серьезного увеличения инфляции в базовых компонентах. То есть это в основном скачок, который мы видели — это плодоовощи и топливо. И как будто бы с топливом ситуация налаживается, по крайней мере, в Центральной России, очереди становятся меньше. То есть вот это то, чего мы ждем, собственно говоря», — сказал он.
Несмотря на ситуацию на топливном рынке и тарифы на плодовощную продукция, инфляция в стране держится на стабильном уровне, считает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
«Для того, чтобы она начала снижаться, инфляция, для этого необходимо, чтобы все-таки спрос стал более охлажденным, чтобы вторичные эффекты прекратились. Это займет, судя по всему, не один, не два, и не три месяца, конечно», — уверен Мурашов.
Он также предположил, что в конце 2026 года ставка снизится до 13%, а дальше можно ожидать заметного смягчения до 10−11% в следующем году.
Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила, что снижение ставки на 25 б.п. будет поддерживать рынок до сентября. Она отметила, что коррекция на рынке акций и облигаций не является существенным индикатором финансовой стабильности.
«Ближе к сентябрьскому заседанию все-таки будет сохраняться и усиливаться неопределенность. Напряженность в отношении того, как регулятор отреагирует на обновленные параметры бюджета», — полагает она.
Заместитель председателя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин назвал небольшим плюсом снижение ключевой ставки. Тем не менее, этот шаг, по его словам, воспринимается как «пауза для наблюдения». Об этом Елин в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.
«Данное снижение больше воспринимается, скорее, как пауза для наблюдения за тем, как будет дальше развиваться динамика по инфляции, какие будут инфляционные ожидания, и какие новые факторы, разовые факторы появятся или не появятся, и насколько они повлияют на уровень инфляции. Поэтому для бизнеса деньги остаются дорогими», — сказал он.
Говоря о влиянии текущей ставки на ритейл, основатель и президент российского бренда одежды BAON Илья Ярошенко считает, что покупательская активность не изменится. «Чтобы реально изменилось что-то, мы все понимаем, что ставка должна быть в два раза меньше», — сказал он.
Бывший министр финансов России Михаил Задорнов в свою очередь также отмечал, что снижение ставки на 25 б.п. существенно не влияет на ситуацию в экономике. По мнению Задорнова, Банк России посылает «очевидный сигнал» —что ожидает ускорения инфляции: «Коридор инфляции, предполагаемый, текущего года — 6−7%. Это говорит о том, что ЦБ ориентируется на инфляцию 6,5% в 2026 году. Это примерно на процент выше, чем в прошлом году», — сказал он.
Совет директоров Банка России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%. то десятое заседание подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику (ДКП). Но последние два заседания он стал делать это более аккуратными шагами — 25 б.п. вместо прежних 50 б.п.
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