Аналитики оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 14%

«Пока не видно серьезного увеличения инфляции в базовых компонентах. То есть это в основном скачок, который мы видели — это плодоовощи и топливо. И как будто бы с топливом ситуация налаживается, по крайней мере, в Центральной России, очереди становятся меньше. То есть вот это то, чего мы ждем, собственно говоря», — сказал он.