Голуби, кролики и орган: звезда Первого канала Екатерина Андреева показала свой отдых в Калининградской области

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева приехала в Калининград и показала достопримечательности, которые успела посетить во время отдыха. Фотографиями и впечатлениями телезвезда поделилась в серии публикаций в своих соцсетях.
На острове Канта Андреева побывала в Кафедральном соборе, послушала орган и заглянула за кулисы, где ей показали устройство музыкального инструмента. Отдельную публикацию ведущая посвятила декоративным голубям, с которыми сделала несколько снимков. Фотографии вызвали спор в комментариях: одна из подписчиц заявила, что пернатые выглядят несчастными. Телезвезда с девушкой не согласилась, отметив, что птицы «чистые и ухоженные», а породистых особей нередко содержат рядом с людьми в специально оборудованных помещениях.
Во время июльской поездки Андреева побывала в форте № 11 Дёнхофф, где сняла бегающих по территории кроликов. Журналистка пошутила, что пушистым обитателям хорошо живётся среди нор, подкопов и подвалов старинного укрепления. В маршрут вошла и Куршская коса: ведущая посетила полевую орнитологическую станцию «Фрингилла», где специалисты изучают миграцию птиц.
Андреева приезжает в Калининградскую область не впервые. В соцсетях телезвезда призналась, что ей нравится отдыхать в регионе, и пообещала вернуться.
В региональном правительстве заявляли, что фотографов, предлагающих прохожим сняться с голубями, следует выгонять из туристических мест Калининграда. Один из последних случаев, вызвавших недовольство властей, произошёл возле Медового моста.