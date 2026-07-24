Голуби, кролики и орган: звезда Первого канала Екатерина Андреева показала свой отдых в Калининградской области

На острове Канта Андреева побывала в Кафедральном соборе, послушала орган и заглянула за кулисы, где ей показали устройство музыкального инструмента. Отдельную публикацию ведущая посвятила декоративным голубям, с которыми сделала несколько снимков. Фотографии вызвали спор в комментариях: одна из подписчиц заявила, что пернатые выглядят несчастными. Телезвезда с девушкой не согласилась, отметив, что птицы «чистые и ухоженные», а породистых особей нередко содержат рядом с людьми в специально оборудованных помещениях.