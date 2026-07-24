В Ростовской области обновят более 45 километров туристических маршрутов

Более 45 километров автодорог, ведущих к туристическим достопримечательностям Дона, отремонтируют в 2026 году, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Работы ведутся в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Всего запланированы работы на 12 участках дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Среди объектов, дороги к которым будут обновлены, — музей-заповедник М. А. Шолохова «Тихий Дон», заповедник «Быковские Большие буруны», парк «Лога», Патриарший Вознесенский собор в Новочеркасске и Азовский музей-заповедник. Отметим, что уже завершен ремонт двух участков общей протяженностью 4,1 км в Боковском и Мартыновском районах в рамках турмаршрутов «По дороге на юг» и «Долина Дона».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.