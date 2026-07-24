В Ростовской области обновят более 45 километров туристических маршрутов

Всего запланированы работы на 12 участках дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Среди объектов, дороги к которым будут обновлены, — музей-заповедник М. А. Шолохова «Тихий Дон», заповедник «Быковские Большие буруны», парк «Лога», Патриарший Вознесенский собор в Новочеркасске и Азовский музей-заповедник. Отметим, что уже завершен ремонт двух участков общей протяженностью 4,1 км в Боковском и Мартыновском районах в рамках турмаршрутов «По дороге на юг» и «Долина Дона».