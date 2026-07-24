Выпускницу пермского меда обязали вернуть более 112 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в 2019 году между региональным Минздравом, студенткой и Лысьвенской больницей был заключен договор о целевом обучении. По его условиям будущий врач должна была получить образование по специальности «Лечебное дело», а затем не менее трех лет работать участковым терапевтом в Лысьве либо поступить в целевую ординатуру по специальности, необходимой медицинскому учреждению.