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«Потери несравнимы»: на Украине «протрезвели» после российских ударов

Мендель заявила о несравнимых потерях Украины от очередной эскалации.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ущерб, который Украина несет от ответных действий России, несопоставимо выше, чем последствия украинских атак. Об этом она написала в социальной сети Х.

«С самого утра Зеленский и тысячи его сторонников хвастаются тем, что они поразили склад Wildberries и какой-то завод. Однако сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими», — говорится в публикации.

Напомним, что до этого российские военные провели массированную атаку на военные объекты в Одесской области. Целями ударов стали резервуары с горючим и склады боеприпасов в порту Южный, которые, по данным источников, активно использовались для снабжения группировки украинских войск. Информацию о текущей ситуации в регионе предоставили корреспонденты российских информационных агентств.

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