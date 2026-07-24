«С самого утра Зеленский и тысячи его сторонников хвастаются тем, что они поразили склад Wildberries и какой-то завод. Однако сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими», — говорится в публикации.