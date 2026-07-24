Жители Подмосковья за полгода получили более 14 тысяч знаков ГТО

В Московской области действуют 64 центра тестирования ГТО. По сравнению с первым полугодием 2025 года количество награжденных выросло почти в полтора раза (с 10 355 знаков). Напомним, что наличие знака ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении, а с 2025 года можно получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей.