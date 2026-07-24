Жители Подмосковья за полгода получили более 14 тысяч знаков ГТО

Более 14 тысяч знаков за участие в испытаниях комплекса «Готов к труду и обороне» в ходе реализации государственной программы «Спорт России» получили жители Подмосковья с начала 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Лидерами по числу наград стали Люберцы, Красногорск и Подольск. Отметим, что всего участие в соревнованиях приняли 45 434 человека. Из них 14 653 участника получили знаки отличия: 12 833 — золотые, 1 125 — серебряные, 695 — бронзовые.
В Московской области действуют 64 центра тестирования ГТО. По сравнению с первым полугодием 2025 года количество награжденных выросло почти в полтора раза (с 10 355 знаков). Напомним, что наличие знака ГТО дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении, а с 2025 года можно получить налоговый вычет до 18 тысяч рублей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.