Рыбак в Таиланде обнаружил плывущее по реке тело 30-летней модели

В Таиланде рыбак обнаружил в реке тело 30-летней модели Суканьи Тавичоккамтон. Об этом сообщает Need To Know.
Мужчина нашел тело вечером 22 июля у моста в городе Канчанабури. Он сразу вызвал полицию, однако спасти модель уже не удалось.
В ходе расследования выяснилось, что незадолго до случившегося девушку привез к мосту таксист. По его словам, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После того, как она вышла из автомобиля, женщина начала что-то искать.
При осмотре у погибшей обнаружили пакет с белым порошком. При этом сумки и мобильного телефона при ней не оказалось. Следователи также не выявили на теле видимых следов насилия.
Тавичоккамтон работала моделью, а на ее страницу в социальных сетях были подписаны почти 25 тысяч человек. По данным портала, у нее остался сын.
Ранее стало известно, что в ванной комнате в съемной квартире в Боготе обнаружили чемодан с останками 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. На месте правоохранители также нашли личные вещи погибшей, включая два паспорта. Позднее следствие установило, что незадолго до смерти девушка встречалась с двумя иностранцами — гражданами США и Великобритании.