Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбак в Таиланде обнаружил плывущее по реке тело 30-летней модели

В Таиланде рыбак обнаружил в реке тело 30-летней модели Суканьи Тавичоккамтон. Об этом сообщает Need To Know.

В Таиланде рыбак обнаружил в реке тело 30-летней модели Суканьи Тавичоккамтон. Об этом сообщает Need To Know.

Мужчина нашел тело вечером 22 июля у моста в городе Канчанабури. Он сразу вызвал полицию, однако спасти модель уже не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до случившегося девушку привез к мосту таксист. По его словам, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После того, как она вышла из автомобиля, женщина начала что-то искать.

При осмотре у погибшей обнаружили пакет с белым порошком. При этом сумки и мобильного телефона при ней не оказалось. Следователи также не выявили на теле видимых следов насилия.

Тавичоккамтон работала моделью, а на ее страницу в социальных сетях были подписаны почти 25 тысяч человек. По данным портала, у нее остался сын.

Ранее стало известно, что в ванной комнате в съемной квартире в Боготе обнаружили чемодан с останками 36-летней модели Натальи Вильяльбы Ангариты. На месте правоохранители также нашли личные вещи погибшей, включая два паспорта. Позднее следствие установило, что незадолго до смерти девушка встречалась с двумя иностранцами — гражданами США и Великобритании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше