В Ростовской области 41-летняя женщина пострадала в ДТП из четырех машин

В Ростовской области на трассе Р-260 столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.
— По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий автомобиль УАЗ. От удара отечественную машину отбросило на легковушку, которая по инерции столкнулась с другим большегрузом, — пояснили в ведомстве.
Массовая авария произошла из-за затора на дороге. Транспортные средства остановились на проезжей части, чтобы пропустить встречный поток машин.
В результате происшествия пострадала 41-летняя пассажир иномарки. Женщину доставили в медицинское учреждение с травмами. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.