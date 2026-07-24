В Ростовской области 41-летняя женщина пострадала в ДТП из четырех машин

— По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий автомобиль УАЗ. От удара отечественную машину отбросило на легковушку, которая по инерции столкнулась с другим большегрузом, — пояснили в ведомстве.