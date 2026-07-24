Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Мирное соглашение с Россией может быть подписано в США

Мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано в США. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано в США. Об этом в пятницу, 24 июля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго (резиденция президента США Дональда Трампа во Флориде — прим. «ВМ») для подписания мирного соглашения, — сказал он.

По словам главы государства, выбор места будет зависеть от американского лидера, передает Lenta.ru.

В этот же день американский предприниматель Илон Маск отметил, что украинский конфликт не закончится без уступок в пользу России. Он также искренне надеется, что в скором времени будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.

15 июля Трамп выразил мнение, что конфликт России и Украины может закончиться до конца его президентского срока — до 20 января 2029 года. 6 июля глава Белого дома заявил, что соответствующий конфликт находится значительно ближе к своему завершению, чем принято считать.

23 июля бывший военный ВСУ Владимир Липка, который перешел на сторону России, заявил, что украинцы, в том числе бойцы, готовы к территориальным уступкам, чтобы остановить вооруженный конфликт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше