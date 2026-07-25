Партию индийского риса не пустили в Петербург из-за жучков

Ввоз всей партии на территорию России запретили, так как продукция не соответствует требованиям безопасности. В Таможенном союзе действуют строгие правила, которые не допускают ввоз зараженного зерна. Теперь поставщикам придется решать, что делать с товаром — вернуть его в Индию или уничтожить.