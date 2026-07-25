Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партию индийского риса не пустили в Петербург из-за жучков

Теперь груз сожгут или отправят обратно в Индию.

Источник: Россельхознадзор

В Большом морском порту Петербурга задержали 270 тонн риса из Индии. Специалисты Россельхознадзора нашли в зерне опасного вредителя — булавоусого хрущака.

— Рис шел из Индии морским путем. На проверку 270 тонн отправили в лабораторию, где подтвердили наличие жучков. Булавоусый хрущак — это вредитель запасов, который портит зерно и делает его непригодным для еды, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Северо-Западу.

Ввоз всей партии на территорию России запретили, так как продукция не соответствует требованиям безопасности. В Таможенном союзе действуют строгие правила, которые не допускают ввоз зараженного зерна. Теперь поставщикам придется решать, что делать с товаром — вернуть его в Индию или уничтожить.